Winstnemingen op Damrak na oplaaien geweld Gazastrook

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde een fractie hoger op 913,97 punten. Aanvankelijk grepen beleggers de recente forse koersdalingen aan om voorzichtig weer in aandelen te stappen. In de afgelopen weken stonden de aandelenkoersen flink onder druk door de onrust rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

De MidKap, de graadmeter voor middelgrote fondsen in Amsterdam, deed het beter met een winst van 0,9 procent op 882,42 punten. Dat kwam vooral door Basic-Fit, dat zonder duidelijke reden met 5,6 procent steeg. Vorige week daalde de koers van de fitnessketen flink nadat bekend werd dat de Amerikaanse investeerder North Peak zijn belang in het bedrijf had gehalveerd. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent.

In Duitsland kreeg de beurshandel een opsteker van het Duitse parlement, dat akkoord ging met honderden miljarden euro’s aan extra investeringen, vooral in defensie en infrastructuur. Daarvoor wordt de zogenoemde schuldenrem deels losgelaten, de grondwettelijke verplichting om het begrotingstekort niet te ver te laten oplopen. Duitsland kan dus veel meer geld gaan lenen.

De sterkste stijgers bij de hoofdfondsen in Amsterdam waren niet aan een specifieke sector toe te schrijven. Zo werden uitzender Randstad, verzekeraar Aegon en staalconcern ArcelorMittal tot 2,5 procent meer waard. Zorgtechnologieconcern Philips stond onderaan met een verlies van 1,5 procent.

De goudprijs steeg naar een nieuw record, na nieuwe zware luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. De prijs van het edelmetaal klom tot boven de 3030 dollar per troy ounce (31,1 gram). Vrijdag werd voor het eerst de mijlpaal van 3000 dollar doorbroken. Aanvankelijk gingen de olieprijzen dinsdag ook omhoog, maar verloren in de loop van de dag toch terrein. Sommige energie-experts denken dat de vooruitzichten voor olie voor de langere termijn minder gunstig zijn. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 66,85 dollar en Brentolie verloor 0,8 procent op 70,47 dollar per vat.