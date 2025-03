Rechtbank roept Coenradie op wachttijd tbs-klinieken op te lossen

De rechtbank in Utrecht doet de oproep aan de staatssecretaris dinsdag in een uitspraak van een zaak over de verlenging van een tbs-maatregel. Een man werd in maart 2023 veroordeeld voor moord en poging tot doodslag en kreeg wegens volledige ontoerekeningsvatbaarheid geen straf maar tbs met dwangverpleging opgelegd. Omdat klinieken die hem kunnen behandelen voor de komende jaren geen plek hebben, moet hij zijn beurt in het psychiatrisch centrum van de gevangenis afwachten.

De rechtbank wordt „steeds vaker geconfronteerd met zaken waarin mensen jaren als ‘passant’ in de gevangenis moeten wachten” op een tbs-behandeling. Nog vorige week moest een rechter in Utrecht een 44-jarige man uit Culemborg vanwege de capaciteitsproblemen gedwongen laten opnemen in een tbs-kliniek. Die dwang was eerder niet nodig, maar zonder de tussenkomst van de rechter zou de man, een veroordeeld spookrijder, zonder behandeling vrijkomen. „Onverantwoord”, oordeelde de rechtbank ook woensdag, en dus wacht de man mogelijk nog twee jaar in de cel op een behandeling.

Het probleem bestaat al jaren en de wachttijden zijn opgelopen, aldus de rechtbank. Die noemt het „zeer zorgelijk en onwenselijk dat de wachttijden nu zo lang zijn dat een tbs’er na afloop van de eerste twee jaar van de tbs nog steeds op een plek wacht”. Hoewel het „niet aan de strafrechter is” om de wachttijden in de tbs op te lossen, ziet deze het wel als een verantwoordelijkheid „om deze problematiek (blijvend) onder de aandacht te brengen”.