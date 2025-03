Zelensky: Eisen die Poetin stelt tonen aan dat hij geen vrede wil

De NAVO-top die eind juni in Den Haag wordt gehouden, is een „aantrekkelijk doelwit” voor spionnen, met name vanuit Rusland. Dat heeft justitieminister David van Weel (VVD) gezegd in Nieuwsuur.

Op de vraag wat er mis kan gaan, zei Van Weel: „We hadden vandaag een korte stroomuitval in Den Haag. In dit geval lijkt het een ongeval, maar het kan natuurlijk heel interessant zijn om tijdens de NAVO-top zo’n stroomuitval te veroorzaken. Waardoor er geen nieuws naar buiten komt, waardoor de vergaderingen in het donker zitten.”

De minister hoopt dat een wet die dinsdag in de Eerste Kamer is aangenomen een afschrikkend effect heeft. Die wet stelt meer vormen van spionage strafbaar, met straffen tot acht of zelfs twaalf jaar in ernstige gevallen. „Voorheen kon je hier alleen een rechtszaak beginnen als een bedrijf aangifte deed van het stelen van bedrijfsgeheimen”, aldus Van Weel. „Nu kan het OM ook zelf besluiten om iemand te vervolgen.”