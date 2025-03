Winstnemingen op Damrak na oplaaien geweld Gazastrook

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde een fractie hoger op 913,97 punten. Aanvankelijk grepen beleggers de recente forse koersdalingen aan om voorzichtig weer in aandelen te stappen. In de afgelopen weken stonden de aandelenkoersen flink onder druk door de onrust rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

De MidKap, de graadmeter voor middelgrote fondsen in Amsterdam, deed het beter met een winst van 0,9 procent op 882,42 punten. Dat kwam vooral door Basic-Fit, dat zonder duidelijke reden met 5,6 procent steeg. Vorige week daalde de koers van de fitnessketen flink nadat bekend werd dat de Amerikaanse investeerder North Peak zijn belang in het bedrijf had gehalveerd. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent.