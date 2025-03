Stroomstoring Den Haag voorbij

Een woordvoerder van veiligheidsregio Haaglanden zegt nog geen overzicht te hebben hoeveel meldingen van mensen in de problemen er zijn binnengekomen. Wel weet ze dat de brandweer „druk is geweest met veel liftopsluitingen”.

Door de stroomstoring bij Stedin konden trams tussen het centrum en Scheveningen niet rijden, ook stoplichten waren uitgevallen. Het stadhuis in het centrum was telefonisch onbereikbaar en in Scheveningen werd onder meer een zwembad ontruimd. Het ziekenhuis HMC Westeinde had, net als het treinverkeer, geen last van de storing.

„Het oplossen van de storing had voor ons de grootste prioriteit”, zei een woordvoerder van Stedin. „Vanaf nu gaan collega’s ook bekijken wat de oorzaak van de storing was. Daarover is nu nog niets te zeggen.”

Een woordvoerster van vervoersmaatschappij HTM laat weten dat de trams weer zo snel mogelijk gaan rijden. Het zal volgens haar nog wel even duren voordat er weer een normale dienstregeling is. Haar advies aan reizigers is om de reisplanner op de website te gebruiken.