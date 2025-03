Grote stroomstoring Den Haag voorbij, diverse ministeries ontruimd

De ontruiming betrof in ieder geval de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zag een verslaggever ter plaatse.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zit in de Hoftoren. Daarin zitten ook verschillende uitvoeringsorganisaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid had geen last van de stroomstoring.

Forse storing

Stedin meldde dat 45.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Den Haag waren getroffen. „Een behoorlijk deel van Den Haag heeft er last van", zegt een woordvoerder van Stedin. Het ging in elk geval om aansluitingen in het centrum van de stad. Volgens meldingen van ANP-verslaggevers ter plaatse was ook Scheveningen getroffen.