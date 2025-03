Voorzitter Eerste Kamer klaagt over spoed bij wetsbehandelingen

De senatoren werden vaak onder druk gezet om wetten snel te behandelen, omdat de Tweede Kamer meer tijd nam dan voorspeld of omdat een minister of staatssecretaris verzocht om spoed, meldt de Kamervoorzitter.

In het parlementaire jaar van september 2023 tot dezelfde maand in 2024 behandelde de Eerste Kamer wetsvoorstellen gemiddeld in 64 dagen. Een jaar eerder ging het nog om 79 dagen. De behandeltijd was in coronajaar 2020-2021 overigens lager, namelijk 58 dagen.

Een voorbeeld van een wet met hoge tijdsdruk was het plan van voormalig woonminister Hugo de Jonge (CDA) om ook voor middenhuurwoningen een puntenstelsel in te voeren. Sommige fracties hadden hier meer tijd voor willen krijgen, staat vermeld in het jaarbericht. Die mening werd overigens niet gedeeld door alle partijen.

„De tijdsdruk is enorm toegenomen, we worden vaak gedwongen om onder stoom en kokend water te beslissen”, schrijft senator Martin van Rooijen van 50PLUS in het jaarbericht. Hij voelde zich bijvoorbeeld voor het blok gezet toen de senaat op de laatste dag voor de kerstvakantie het Belastingplan moest behandelen en hierover moest stemmen. „We hebben het wel over wetten waarmee ruim 450 miljard euro is gemoeid.” De politicus vindt dat de Tweede Kamer niet genoeg rekening houdt met de Eerste Kamer.