Frankrijk koopt meer straaljagers voor nieuwste kernraketten

Extra investeringen zijn nodig in „steeds gevaarlijker en onzekerder tijden”, zei president Emmanuel Macron op de basis in Luxeuil-les-Bains. Macron heeft al aangekondigd dat hij het defensiebudget wil verhogen naar meer dan 3 procent van de omvang van de economie, hoezeer zijn regering ook in geldnood zit. De Rafales voor Luxeuil-les-Bains zouden ongeveer 1,5 miljard euro kosten, melden Franse media.

De basis gaat onderdak bieden aan een veertigtal Rafale S5’s, die de supersonische ASN4G-kernraketten kunnen afschieten. Dat zijn nucleaire kruisraketten die zo snel vliegen dat ze moeilijk tegen te houden zijn door de luchtverdediging. Extra Rafales gaan ook de Mirage-gevechtsvliegtuigen vervangen die Frankrijk aan Oekraïne heeft geschonken.

Frankrijk, de enige kernmacht van de Europese Unie, wil wel praten over het beschermen van andere Europese landen met zijn ‘atoomparaplu’. Onder meer Duitsland zegt daarover te willen nadenken.