Stedin: 45.000 klanten getroffen door stroomstoring in Den Haag

Binnenland

45.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Den Haag zijn dinsdagmiddag getroffen door een stroomstoring, meldt Stedin. „Een behoorlijk deel van Den Haag heeft er last van”, zegt een woordvoerder van Stedin. Het gaat in elk geval om aansluitingen in het centrum van de stad. Volgens meldingen van ANP-verslaggevers ter plaatse is ook Scheveningen getroffen.