Alle slachtoffers brand nachtclub Noord-Macedonië geïdentificeerd

Bij de brand raakten 196 mensen gewond, onder wie twintig kinderen, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Zestien verdachten zitten vast in verband met het inferno. Volgens media zijn onder meer de clubmanager en ambtenaren aangehouden.

De brand ontstond door vuurwerk tijdens een concert. Volgens justitie waren er maar twee brandblussers en was de enige nooduitgang afgesloten.

In Kocani, in de hoofdstad Skopje en in andere plaatsen gingen maandagavond duizenden mensen de straat op om gerechtigheid te eisen. Zij verwijten de autoriteiten corruptie. De burgemeester van Kocani besloot al op te stappen.