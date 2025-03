Kamer: overheid moet minder afhankelijk zijn van big tech uit VS

Moties van Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA), Jan Six Dijkstra van NSC en Hanneke van der Werf (D66) dragen de overheid op om de risico’s van het gebruik van Amerikaanse software goed te onderzoeken. In een debat vorige week spraken de Kamerleden hun zorgen uit over mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse overheid via softwarebedrijven zoals Microsoft en Amazon. Daarom moet er een alternatief komen voor de clouddiensten van Microsoft. Bij voorkeur Nederlands, aldus de Kamer.