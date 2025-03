Kamer wil medewerkers luchtvaart toelaten tot Schiphol-raad

De Maatschappelijke Raad Schiphol is een adviesraad die voor omwonenden opkomt. „Het doel van de Maatschappelijke Raad Schiphol is dat belangen vanuit de omgeving van Schiphol zo breed mogelijk gehoord worden en wetenschappelijke inzichten worden betrokken”, staat in een advies van enkele jaren geleden. In de raad is weliswaar een plek voor werkgevers, maar luchtvaartpartijen moeten volgens het advies een aparte positie hebben als het om Schiphol gaat.

„Het is alsof werknemers van de luchthaven die met veel plezier in de omgeving wonen en werken, niet welkom zijn”, zei Willem Boutkan, het PVV-Kamerlid achter de motie, vorige maand in een debat. Minister Barry Madlener (Infrastructuur, PVV) was er niet op tegen om de luchtvaartmedewerkers toe te laten.

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) verzette zich tegen de motie en de reactie van het kabinet. „De Maatschappelijke Raad Schiphol is er omdat er een belangrijke scheiding moet zijn tussen sector, overheid en leefomgeving”, zei hij vorige maand. Als mensen die op Schiphol werken een plek in de raad krijgen, gaat dat volgens De Hoop ten koste van de onafhankelijkheid.