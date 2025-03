Ergernis bij BBB over VVD-voorstel voor hogere defensie-uitgaven

VVD-leider Dilan Yeşilgöz kwam maandagavond met het voorstel op een partijbijeenkomst in Overloon. Zij vindt het bij een „volwassen buitenlandbeleid” horen dat Nederland en Europa voor hun eigen verdediging minder afhankelijk worden van grootmachten als de Verenigde Staten. Sinds de terugkeer van president Donald Trump in het Witte Huis in januari is duidelijk geworden dat Amerikaanse militaire steun niet langer vanzelfsprekend is

De coalitiepartijen hebben in hun hoofdlijnenakkoord afgesproken zich aan de NAVO-norm van 2 procent te houden. „Daar houden we het nu bij, tenzij er andere inzichten zijn”, aldus Van der Plas. Sommige andere landen halen dat percentage nog niet eens, benadrukte zij.

Zij wees erop dat ook andere partijen met bepaalde wensen de onderhandelingen over de voorjaarsnota ingaan. „Burgers kunnen hun rekeningen niet betalen, voedselprijzen gaan omhoog, de energiebelasting is sky high. Er zijn veel problemen in Nederland, dus daar moeten we het allemaal over hebben.”

PVV-leider Geert Wilders toonde meer begrip voor het VVD-voorstel. „Dat er veel meer geld naar defensie moet, daar is wat voor te zeggen”, zei hij. Maar ook hij benadrukte dat er daarnaast veel geld naar „onze eigen Nederlandse burger” moet. Hij denkt aan „vele miljarden” extra om de gevolgen van de nog altijd hoge inflatie te bestrijden. Dat moet wat hem betreft in de voorjaarsnota geregeld worden.

In de voorjaarsnota wordt de lopende begroting aangepast aan de laatste inzichten. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de begroting van volgend jaar, die het kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer presenteert. De defensieplannen van de VVD gaan vooral over de langere termijn. Er is de afgelopen jaren ook al veel extra geld opzijgezet voor defensie, dat door de hoge vraag en krapte op de arbeidsmarkt nog lang niet allemaal kon worden uitgegeven.