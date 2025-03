Duits parlement akkoord met honderden miljarden extra uitgaven

Om het voorstel goedgekeurd te krijgen, was een monsterverbond nodig van de christendemocratische alliantie CDU/CSU van verkiezingswinnaar Friedrich Merz, de sociaaldemocratische SPD van de vertrekkende bondskanselier Olaf Scholz en de Groenen. Een simpele meerderheid in het parlement was niet voldoende omdat de grondwet moest worden gewijzigd. Dat vereiste een tweederdemeerderheid.

De Bondsdag besloot tot een speciaal fonds van 500 miljard euro voor investeringen in onder meer verouderde infrastructuur zoals wegen, bruggen en spoor, maar ook klimaat. Daarnaast krijgen nu ook deelstaten ruimte voor een beperkt begrotingstekort en worden de regels versoepeld om meer geld te kunnen lenen voor defensie en veiligheid. Merz, die waarschijnlijk de volgende regering gaat leiden, sprak over een eerste grote stap „richting een nieuwe Europese defensiegemeenschap”.

Bij de stemming was haast geboden. Duitsland hield vorige maand verkiezingen en later deze maand treedt een nieuw parlement aan. Het was onwaarschijnlijk dat er dan nog voldoende steun zou zijn voor de aanpassingen aan de begrotingsregels. Tegenstanders hebben het constitutionele hof tevergeefs gevraagd om in te grijpen en de stemming te verbieden.

Na de stemming in de Bondsdag gaat ook de Bondsraad zich nog uitspreken over het plan. Dat moet vrijdag gebeuren. In de Bondsraad worden de deelstaten vertegenwoordigd.