Siemens wil 6000 banen schrappen, bijna de helft in Duitsland

Topman Roland Busch gaf in het najaar al aan dat er banen geschrapt zouden worden. De aantallen waren toen nog niet bekend. Het industriële conglomeraat kampt met hoge voorraden bij klanten en dealers, wat heeft geleid tot een zwakke vraag en een lage productie. De omzet in de automatiseringssector is recentelijk aanzienlijk gedaald. Siemens waarschuwde in augustus al voor moeilijke marktomstandigheden bij zijn divisie automatisering.

Het bedrijf is ook actief in Nederland. Of er ook in ons land banen verdwijnen, is nog niet bekend.

Veranderde omstandigheden op cruciale markten, vooral in Duitsland, dwongen volgens Siemens tot noodzakelijke capaciteitsaanpassingen. „De Duitse markt is in de afgelopen twee jaar in verval geraakt. De capaciteiten in Duitsland moeten daarom worden aangepast”, stelt het bedrijf.

De ondernemingsraad uitte kritiek op de ontslagen. „We hebben geen begrip voor de geplande maatregelen en zijn verrast en geïrriteerd door het enorme aantal geplande ontslagen”, zei Birgit Steinborn, voorzitter van de centrale ondernemingsraad en vicevoorzitter van de raad van commissarissen. Jürgen Kerner, vicevoorzitter van de vakbond IG Metall, die ook in de raad van commissarissen van Siemens zit, bekritiseerde de plannen eveneens. „Transformatie wordt niet bereikt door krimp, maar door positieve verandering, oftewel vooral door verder te ontwikkelen en te investeren in training”, aldus Kerner.