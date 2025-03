Sluiting Rotterdamse chemiefabrieken kost honderden banen

Chemieconcern LyondellBasell liet dinsdag weten zijn fabriek met 160 werknemers op de Maasvlakte te sluiten. Volgens de onderneming is de beslissing een gevolg van de voortdurende druk op de winstgevendheid van de fabriek, die het met samenwerkingspartner Covestro runt. Dat komt volgens het bedrijf door de wereldwijde overcapaciteit, een sterke toename van de import uit Azië en de hoge kosten van de Europese productie. Een deel van het personeel lijkt nog wel te kunnen worden herplaatst.

Verder heeft het bedrijf Tronox deze week bekendgemaakt dat zijn Rotterdamse pigmentfabriek dichtgaat in verband met verslechterde marktomstandigheden. Die locatie is goed voor 240 voltijdbanen. De fabriek in de Botlek werd recent al stilgelegd om een storing bij een leverancier en wordt naar verwachting niet meer opgestart. Topman John Romano verwees in een toelichting onder meer naar de kosten en naar de sterke concurrentie uit China.

„Al het nieuws dat nu naar buiten komt uit de chemie is zeer zorgelijk. In de eerste plaats voor de medewerkers zelf, maar ook voor alle achterliggende ketens en bedrijven die hiermee samenhangen”, zegt Victor van der Chijs, voorzitter van ondernemersvereniging Deltalinqs. De belangenbehartiger van bedrijven in de haven roept de overheid op om de industrie te hulp te schieten. „Op het kabinet rust de verplichting om te zorgen dat bedrijven in ieder geval weer eerlijk kunnen concurreren.”

Deltalinqs maakt zich er samen met andere Nederlandse ondernemersorganisaties al langer hard voor dat de netkosten in Nederland gelijkgetrokken worden met die in buurlanden. Ook stoort het bedrijfsleven zich aan Nederlandse aanvullingen op Europees beleid, met een eigen CO2-heffing, plasticheffing en allerlei eisen rond het gebruik van waterstof.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam spreken eveneens hun zorgen uit. Eerder werden de werkzaamheden bij raffinaderij Gunvor en chemiebedrijf Westlake al stilgelegd. „We moeten ervoor zorgen dat we de productie hier houden. Als te veel bedrijven vertrekken, worden we voor belangrijke producten, zoals medicijnen en energie, te afhankelijk van andere landen”, stelt gedeputeerde Arne Weverling.