Von der Leyen hekelt geaas op Groenland

Buitenland

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft in Denemarken kritiek geuit op de „voortdurende strijd om invloed in de Arctische regio, inclusief Groenland”. Ze verzekerde alle inwoners van Groenland en Denemarken dat Europa staat voor soevereiniteit en territoriale integriteit. Dat zei ze dinsdag tijdens een toespraak over de Europese defensie bij de Koninklijke Deense Militaire Academie in Kopenhagen.