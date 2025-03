EU moet in 2030 sterke defensie met voldoende afschrikking hebben

Zo moet er onder meer een functionerend EU-breed netwerk zijn van landcorridors, luchthavens en zeehavens voor het snelle transport van troepen en militair materieel. Dat is een van de onderdelen van haar plan ‘Readiness 2030’ dat woensdag wordt gepresenteerd. Het is een uitwerking van haar recent gepresenteerde herbewapeningsplan ‘Rearm Europe’, waarvoor de komende vier jaar 800 miljard euro nodig is.

Ook moet worden geïnvesteerd in lucht- en raketverdediging, artilleriesystemen, munitie en raketten, wil Von der Leyen. Europa moet daarnaast alle soorten onbemande systemen en de geavanceerde software en sensoren achter drones, anti-dronesystemen en militaire AI ontwikkelen.

„De omvang, kosten en complexiteit van projecten op deze gebieden gaan de capaciteit van elke afzonderlijke lidstaat ver te boven”, zei de politica. Daarom moet Europa grootschalige projecten ontwikkelen en veel meer samenwerken bij aanbestedingen van materieel. „Dat betekent vraag bundelen en doorlooptijden verkorten.”

Von der Leyen wil de integratie van Oekraïne in de Europese markt voor defensie-uitrusting versnellen, omdat de Europese industrie veel kan leren van de Oekraïense defensie-industrie. „De innovatie, snelheid en omvang van de militaire industrie is opmerkelijk. Het is een blauwdruk voor Europa.”

Militair materieel moet in snel tempo in Europa worden ontwikkeld, geproduceerd en in Europa worden verkocht en gekocht, wil de commissievoorzitter. Het bundelen van de Europese vraag en gezamenlijke inkoop is volgens Von der Leyen belangrijk. Daarvoor wordt een Europees militair verkoopmechanisme opgezet.

„Lidstaten moeten volledig kunnen vertrouwen op Europese defensietoeleveringsketens. Vooral in tijden van dringende nood”, zei Von der Leyen.