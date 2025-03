Ergernis in Kamer om fouten UWV, partijen willen regie Van Hijum

Binnenland

Grote ergernis in de Tweede Kamer, omdat het voor de zoveelste keer mis blijkt bij het UWV. Dinsdag bleek na onderzoek van het AD en EenVandaag dat de instantie al langer dan gedacht fouten maakt in het berekenen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Kamerleden vrezen dat de problemen bij het UWV zo groot zijn, dat ze het er over enkele weken weer over moeten hebben. Coalitiepartijen PVV en VVD willen meer actie van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC).