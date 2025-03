Wall Street omlaag na twee winstdagen op rij

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 41.719 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 5651 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 17.672 punten. De graadmeters veerden maandag en vrijdag nog op, na de eerdere forse verliezen door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog en een recessie in de VS.

Bij het rentebesluit op woensdag zullen beleggers vooral letten op signalen of de Fed voorzichtiger is geworden over de economische groei en of de beleidsmakers zich meer zorgen maken over de inflatie door het handelsbeleid van Trump. De Fed komt ook met nieuwe ramingen voor de groei. Daarnaast wordt een update gegeven van de zogeheten dot plot. Dat is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren worden weergegeven.