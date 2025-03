Onderzoekers zien overlap in aanleg voor ADHD en leerstoornissen

Binnenland

Ruim een op de drie kinderen met ADHD heeft daarnaast ook dyslexie of dyscalculie. Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam concluderen in een studie onder ruim 19.000 kinderen dat de stoornissen op het gebied van lezen, spellen en rekenen niet worden veroorzaakt door de ADHD. Veel waarschijnlijker is het dat de stoornissen een gedeelde genetische oorzaak hebben.