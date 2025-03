Winstval Audi door dalende vraag en Chinese prijsoorlog

De nettowinst daalde in 2024 tot 4,2 miljard euro, terwijl de omzet met 8 procent omlaag ging tot 64,5 miljard euro. Audi kondigde maandag al een reorganisatie aan waarbij ongeveer 7500 banen in Duitsland worden geschrapt tegen 2029. Hierdoor krimpt het personeelsbestand in Duitsland met 14 procent.

Audi heeft vooral last van een dalende vraag naar elektrische auto’s en prijsoorlogen in China. In de eerste helft van het jaar had het bedrijf, gevestigd in Ingolstadt ten noorden van München, problemen met een gebrek aan motoronderdelen. De winst werd ook gedrukt door voorzieningen voor de sluiting van een fabriek in Brussel, zo bleek dinsdag.

Het merk kampt met „immense uitdagingen”, zei Audi-topman Gernot Döllner een dag eerder. Hij wil vooral bezuinigen op zijn administratieve en ontwikkelingsafdelingen. De reorganisatie, die een jaarlijkse kostenbesparing van 1 miljard euro moet opleveren, heeft geen invloed op fabrieksmedewerkers. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 88.000 mensen in dienst, van wie 55.000 in Duitsland.

Audi maakte vorige maand bekend dat zijn fabriek in Brussel, die werd beschouwd als het hart van de elektrische aandrijving van de Duitse autofabrikant, wordt gesloten. Hierdoor verliezen ongeveer 3000 mensen hun baan.