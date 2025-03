Amsterdamse wethouder Van Dantzig stopt door ziekte MS

Van Dantzig zat sinds 2014 in de gemeenteraad van Amsterdam. Eerst was hij raadslid, vier jaar later werd hij fractievoorzitter van D66 en in 2022 werd hij wethouder. „Het was een eer en een voorrecht om zo’n substantieel deel van mijn leven tot nu toe in het teken te stellen van Amsterdam”, schrijft hij over de periode. Hij zal zich nu richten op herstel, „om hopelijk later weer ergens anders een bijdrage te kunnen leveren aan Amsterdam of de maatschappij”.

Als kroegbaas met drie horecazaken in de hoofdstad maakte hij zich in zijn tijd als raadslid en fractievoorzitter vooral hard voor Amsterdamse horeca. Als wethouder zette hij zich in voor meer betaalbare woningen en uitbreiding van de middenhuur. In januari maakte hij bekend de zeldzame soort MS te hebben. „Dit is een ingrijpende en onzekere diagnose, waarbij de kans groot is dat ik over tien jaar niet meer zelfstandig kan lopen”, meldde hij toen.

In zijn afscheidsbrief doet hij een „hartekreet” aan Amsterdammers om te strijden tegen „onzin, onrecht en onverdraagzaamheid”. „Amsterdam is een droom, een gedachte, een idee. Als je een bijdrage levert dan ben je Amsterdammer”, aldus Van Dantzig. „Laten we er samen alles aan doen om te zorgen dat dat stuk van ons DNA fier overeind blijft, in deze tijden van aanwakkerende xenofobie en opkomend fascisme.”

Burgemeester Femke Halsema vindt het „heel verdrietig” dat de wethouder moet stoppen. „We zullen hem ontzettend missen in het college.” Volgens Halsema zette hij zich elf jaar met „typisch Amsterdams gogme” in voor de stad. „Op zijn kenmerkende wijze - snel, scherp en met een groot gevoel voor humor - heeft hij zijn stempel gedrukt op de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam.”