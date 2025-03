Protesten in Den Haag in weekend voor NAVO-top

De organisaties willen „een tegengeluid laten horen” tegen de „oorlogstop” in de hofstad. De NAVO „maakt de wereld alleen maar onveiliger” met „de wapenwedloop die zij aanjagen en de oorlogstaal die ze uitslaan”, stelt een woordvoerder van de ‘tegentop’.

De organisatoren uit onder meer de vredesbeweging, radicaal-links en XR verwachten medestanders uit binnen- en buitenland. Zij komen in Den Haag niet alleen bijeen voor een betoging, maar ook voor een ‘tegentop’ waar ze met paneldiscussies, workshops en lezingen alternatieve oplossingen voor de spanningen in de wereld hopen aan te dragen.

De NAVO-top vindt dinsdag 24 en woensdag 25 juni plaats. Den Haag ontvangt dan tientallen wereldleiders en duizenden politici, diplomaten, militairen, experts en journalisten. Om hen te beveiligen kan voor, na en vooral tijdens de top nauwelijks een agent gemist worden, waarschuwt de politie al maanden.

Daarom „hebben we bewust voor het weekend gekozen”, vertelde een andere woordvoerder van de activisten. Hij ziet ook voordelen, omdat buitenlandse medestanders dan makkelijker kunnen aansluiten. Extra actie tijdens de top zelf sluit de woordvoerder uit. Eventuele confrontaties met de politie zouden, zeker voor actievoerders uit het buitenland, „risky” zijn. „Dat willen we gewoon echt niet.”

Dat betekent wel dat de protesten niet zichtbaar zullen zijn voor de bezoekers van de top, zoals de ‘tegentopcoalitie’ eigenlijk had gewild. Zij vond het daarom aanvankelijk ook belangrijk om dicht bij het World Forum, waar de NAVO-leiders samenkomen, te mogen demonstreren. Nu nemen de organisatoren genoegen met een plek elders in de stad, waarschijnlijk op de Koekamp naast het Malieveld.

Ook voor de toespraken en debatten van de ‘tegentop’ viel het niet mee een goede locatie te vinden, aldus een van de woordvoerders. „Zaalbeheerders zitten kennelijk niet allemaal op ons te wachten.” Hij heeft geen signalen dat de overheid beheerders ook heeft ontmoedigd om de anti-oorlogsmanifestatie onderdak te bieden. „Dat is speculatie.” De tegentop vindt nu plaats in The Social Hub bij station Den Haag HS.