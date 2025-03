Vertrouwen Duitse beleggers naar hoogste niveau in ruim twee jaar

De zogeheten verwachtingsindex van het onderzoeksinstituut uit Mannheim steeg in maart naar 51,6 van 26 in februari. Analisten gepeild door Bloomberg hadden ook een flinke stijging verwacht, naar 48,3, maar deze toename overtrof hun verwachtingen.

De gegevens van het ZEW komen naar buiten in aanloop naar een belangrijke stemming in het Duitse parlement over de begroting later op de dag. Daarbij moeten honderden miljarden vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur, defensie en ook klimaat. Die mega-uitgaven worden deels gefinancierd met schulden, wat een ommekeer is ten opzichte van het traditionele begrotingsbeleid in Duitsland. Kenners denken dat dit zal helpen om de Duitse economie weer uit het slop te trekken.