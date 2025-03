BKR: opnieuw daling kredieten en betalingsachterstanden

Het aantal mensen met een bij BKR geregistreerd krediet, zoals een lening of creditcard, nam vorig jaar verder af naar 7,3 miljoen Nederlanders. Dat zijn er 300.000 minder dan een jaar eerder. Ook het aantal mensen met een betalingsachterstand op deze kredieten liep verder terug, van 463.000 achterstanden eind 2023 naar 449.000 vorig jaar.

„Het is positief dat het aantal bij BKR geregistreerde kredieten en betalingsachterstanden blijft dalen”, zegt BKR-voorzitter Peter van den Bosch. „Maar tegelijkertijd zien we dat de schuldenproblemen toenemen.” Zo rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een stijging van het aantal huishoudens met problematische schulden.”Dat komt enerzijds doordat niet alle kredieten worden geregistreerd, en anderzijds doordat er sprake is van steeds meer onbetaalde rekeningen”, licht de voorzitter toe.

Volgens BKR is een completer en actueler beeld nodig om de schuldenproblematiek aan te pakken. „We roepen daarom op tot betere en volledige registratie, de snelle aansluiting van BNPL-aanbieders bij het kredietregistratiestelsel en een passende bewaartermijn van registraties”, aldus Van den Bosch. BKR hoopt dat nieuwe regelgeving er bijvoorbeeld voor gaat zorgen dat Buy Now, Pay Later-diensten ook in het kredietregister komen.

De regio Zuid-Limburg telt relatief veel mensen met een lopend krediet in verhouding tot andere gemeenten in Nederland, volgt uit de cijfers van BKR. Studentensteden hebben over het algemeen minder kredieten per inwoner.

Vooral in de grotere steden, zoals Rotterdam en Den Haag, zijn relatief veel mensen met betalingsachterstanden. BKR meldt ook dat minder Nederlanders vorig jaar schuldhulp ontvingen.