Beleggers verplaatsen meer geld naar Europa, zegt Euronext-topman

„Trumps beleid heeft enorme schommelingen in de markten veroorzaakt, met name door de dagelijkse wispelturigheid over de importheffingen”, aldus de baas van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Milaan, Brussel en Lissabon. Volgens hem heroverwegen Europese bedrijven hun investeringsplannen in de Verenigde Staten, omdat het onder Trump een fundamenteel ander land dreigt te worden. Ook onder beleggers zorgt het beleid van de regering Trump wereldwijd voor een versnelling van de stroom van kapitaal naar Europese fondsen, waar de koerswaarderingen volgens de topman lager zijn dan in de VS.

Europese aandelen hebben het dit jaar tot nu toe ook beter gedaan dan Amerikaanse aandelen. Dat komt mede door de vrees dat de grootste economie ter wereld in een recessie zal belanden door de importheffingen van Trump. Hoewel een handelsoorlog met de VS ook nadelig zal zijn voor Europa, zorgen de investeringen in defensie en infrastructuur volgens Boujnah voor een enorme stimulans in Europa. De topman is ook optimistisch over het aantal beursgangen op de Euronext-markten dit jaar, mede doordat sommige bedrijven hun plannen voor een Amerikaanse beursnotering nu opnieuw bekijken.