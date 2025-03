Minder natuurbranden in 2024 door nat jaar, zorgen over 2025

Bomen en planten zijn door het natte weer ook extra hard gegroeid, signaleert het NIPV. „Meer vegetatie betekent meer brandstof voor natuurbranden”, aldus lector brandweerkunde Ricardo Weewer. „Als we dit jaar droge perioden krijgen, gaat die vegetatie dood en kan het dus meer gaan branden.”

Daarom blijft het voorkomen van natuurbranden erg belangrijk, benadrukt Weewer. Het NIPV verwacht dat het aantal natuurbranden zal toenemen door klimaatverandering. Met meer droge en warme periodes neemt de kans op intensere natuurbranden toe. Ook is veel regen een gevolg van klimaatverandering, waardoor planten dus extra groeien.

Onder de 170 branden afgelopen jaar vielen zestien akkerbranden en 66 branden op militair terrein. De meeste natuurbranden waren in augustus, gevolgd door juni en april. Augustus was een warme maand en „duidelijk droger dan normaal”, had het KNMI eerder al vastgesteld.