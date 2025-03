Recordaantal van 5000 deelnemers verspreidt bevrijdingsvuur

Het ‘vuur van de vrijheid’ wordt naar 201 gemeenten gebracht, vorig jaar waren dat er nog 107. De estafettelopers die dit jaar meedoen, komen uit 229 loopgroepen. Het vuur, afkomstig uit Bayeux in Normandië, wordt in de nacht van 4 op 5 mei ontstoken in Wageningen, waarna de estafette begint.

De deelnemers lopen vervolgens de hele nacht met fakkels naar hun thuisgemeente. Met de aankomst van het bevrijdingsvuur start in veel gemeenten de viering van Bevrijdingsdag.

Op 5 mei 1945 tekende de Duitse bezetter in het Wageningse hotel De Wereld officieel de capitulatie. Dat is dit jaar tachtig jaar geleden. Hierdoor kreeg Wageningen de naam Stad der Bevrijding.