Wiersma vraagt Raad van State om advies over ondergrens stikstof

Het is een juridisch ingewikkelde stap, die stand moet houden bij de rechter. Daarom vraagt Wiersma om zogeheten voorlichting van de afdeling advisering van de raad. Het kan ongeveer tien weken duren voordat Wiersma antwoord heeft, maar het kabinet heeft de raad verzocht de aanvraag „met prioriteit” te behandelen.

De échte juridische toets vindt echter plaats tijdens een rechtszaak, benadrukt het ministerie van Landbouw. Dan moet de hoogste bestuursrechter bepalen of de hogere grens juridisch toelaatbaar is. Hoewel ook de hoogste bestuursrechtspraak bij de Raad van State ligt, staat deze afdeling los van de afdeling advisering.

Wiersma maakte enkele weken geleden bekend de rekenkundige ondergrens te willen verhogen, om zo de vergunningverlening vlot te trekken. Het is nog maar de vraag of een hogere grens het gaat halen. Critici wijzen erop dat de totale stikstofuitstoot zal toenemen, terwijl de natuur al overbelast is door stikstof. Dit kan vergunningverlening in de weg staan.

Wiersma’s aankondiging leidde tot verbazing in de Tweede Kamer. De minister deelde het nieuws in een interview in De Telegraaf en via een video die via partijkanalen werd verspreid. Partijen verweten Wiersma het nieuws als grote oplossing voor de stikstofcrisis te brengen, terwijl nog onzeker is of de grens daadwerkelijk omhoog kan.