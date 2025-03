Hongarije wil weer niet instemmen met EU-financiering Oekraïne

Op de ingelaste EU-top van twee weken geleden stemde Hongarije ook al niet in met steun voor Oekraïne. De 26 overige lidstaten stemden daar wel mee in. Dat Hongarije hierin alleen staat doet niet af „aan de sterke en strategische positie” van het land, zei Bóka. Hij achtte het niet waarschijnlijk dat er donderdag wel consensus wordt bereikt met alle lidstaten over de EU-plannen voor Oekraïne.

Hongarije stemde twee weken terug wel mee met de overige lidstaten om het EU-financieringsplan voor defensie, ReArm Europe, verder uit te werken. Hierover zei Bóka dinsdag echter dat Hongarije „tegen gemeenschappelijk lenen is” en dat het land bij vorige EU-leningen „heel onprettige ervaringen had die we niet opnieuw over willen doen”. In het plan ReArm Europe is onder meer voorgesteld om 150 miljard gemeenschappelijk te lenen, wat lidstaten kunnen gebruiken voor hun defensie.

Maandag lieten Spanje en Italië ook al weten momenteel niet in te stemmen met het plan van Kallas, dat zo’n 40 miljard euro militaire hulp aan Oekraïne omvat voor dit jaar. Elke lidstaat zou vrijwillig aan dat bedrag mogen bijdragen op basis van de grootte van hun economie. Vorig jaar gaf de EU op die manier 20 miljard euro militaire steun.

De zuidelijke lidstaten zijn terughoudender als het aankomt op meer geld geven aan Oekraïne, omdat de oorlog voor hen verder weg voelt. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani zei maandag eerst het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn ambtgenoot Vladimir Poetin af te wachten. Zij zouden dinsdag bellen over een wapenstilstand in Oekraïne.