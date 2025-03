Meer e-books en luisterboeken via bibliotheek geleend

Binnenland

Leden van de online Bibliotheek leenden vorig jaar meer dan 5,9 miljoen e-books, ruim 400.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van de KB nationale bibliotheek, die de digitale bibliotheek beheert. Via het platform voor e-books, luisterboeken en digitale tijdschriften werden ook zo’n 2,8 miljoen luisterboeken geleend, ruim een half miljoen meer dan in 2023.