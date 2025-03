Koningspaar aangekomen in Kenia voor staatsbezoek

De koning kwam na aankomst zelf uit de cockpit van het regeringsvliegtuig stappen. Hij vliegt het toestel met enige regelmaat als copiloot naar het land van bestemming.

Rond het driedaagse staatsbezoek is de afgelopen tijd veel ophef geweest. Critici stellen dat het bezoek niet door had moeten gaan zolang president William Ruto nog aan de macht is. Afgelopen zomer braken rellen uit bij een protest van jongeren tegen belastingverhoging. Veiligheidstroepen grepen hard in en schoten daarbij. 44 jongeren kwamen om het leven. De Nederlandse mensenrechtenambassadeur Wim Geerts zei dat het „juist goed” is om te praten over dergelijke onderwerpen. „Als we deze onderwerpen maar wel aankaarten.”

Op het programma van het bezoek staat onder meer een gesprek met jongeren over de mensenrechten in het land. Verder bezoekt het koningspaar een Nederlands bedrijf in Kenia dat zich inzet voor duurzame en verantwoorde sierteelt. De Nederlandse muziekgroep Fuse gaat mee als contraprestatie.