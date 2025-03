Sloop gevels binnenstad Arnhem begint naar verwachting woensdag

De gemeente verwacht dat de sloop voor het einde van de week is afgerond, mogelijk eerder. Hoeveel stukken van de gevels moeten worden weggehaald om het aangetaste blok weer stabiel te krijgen, wordt volgens een woordvoerster van de gemeente nog bepaald. „Het slopen wordt maatwerk”, laat ze weten. Niet de volledige gevels worden weggehaald, zo is de bedoeling. De gevels zijn uit de negentiende eeuw, de historische bouwmuren en de kelders gaan terug tot de veertiende eeuw.

De gevels die gesloopt worden, horen bij de gebouwen die dusdanig zijn uitgebrand dat ze niet meer bewoonbaar zijn. Alleen de muren ervan staan nog overeind. De mensen die nog wachten op terugkeer wonen aan de overkant van de straat. Zij moeten nog wachten tot de gas- en lichtaansluitingen in hun woningen zijn hersteld. Ook zijn van sommige woningen door de hitte van de brand de ruiten gesprongen. In deze woningen moet nog worden onderzocht of het asbest dat vrijkwam bij de brand mogelijk binnen is beland.

Bij de brand werd een deel van de historische binnenstad van Arnhem verwoest. De politie pakte drie mannen op. Het OM meldde vorige week dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat de brand een „doelgerichte aanslag” was op het winkelpand dat als eerst in brand stond.