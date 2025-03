Europese beurzen zetten opmars voort bij begin handelsweek

Verder begon de maandag met beter dan verwachte Chinese cijfers over winkelverkopen en de industriële productie. Daarop gingen de Aziatische beurzen omhoog, een lijn die de Europese graadmeters volgden. Ook zorgde het Duitse akkoord over een plan voor mega-uitgaven van vrijdag nog voor optimisme. Daardoor gingen de Europese beurzen ook al hoger het weekend in.

De AEX-index eindigde de eerste handelsdag van de nieuwe week met een plus van 0,9 procent op 913,95 punten, de MidKap won 1 procent tot 874,91 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Slechts 6 van de 25 bedrijven in de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten lager. Chemicaliëndistributeur IMCD viel op met een min van 2 procent.

Prosus was de koploper met een plus van 2 procent. De techinvesteerder wil meer dan 10 miljard dollar gaan investeren in Europese technologie, inclusief de oprichting van een AI-laboratorium „van wereldniveau” in Amsterdam. Muziekbedrijf Universal Music Group herstelde met een plus van 1,5 procent wat van het koersverlies van vrijdag van bijna 9 procent, dat volgde op de verkoop van een deel van de aandelen.

In de MidKap vielen metalenspecialist AMG (plus 6,2 procent) en laadpalenmaker Alfen (plus 5,4 procent) op. Navigatiedienstverlener TomTom won ruim 7 procent bij de kleinere bedrijven.

De euro was 1,0924 dollar waard, tegen 1,0887 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 67,42 dollar en Brentolie klom ook 0,5 procent, tot 70,93 dollar per vat.