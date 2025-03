Rechtszaak verdachten moord IKON-journalisten op 23 april

Dat melden media in het Midden-Amerikaanse land, zoals Elsalvador.com op X.

De verdachten zouden 43 jaar geleden betrokken zijn geweest bij de moord op Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen. Zij werden in een militaire hinderlaag gelokt bij de plaats Chalatenango en doodgeschoten. De vier maakten in het gebied, dat onder controle stond van linkse rebellen, een reportage voor de IKON. In El Salvador woedde in die tijd een bloedige burgeroorlog.