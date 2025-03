Gemeente: in 2022 betonrot vastgesteld in Wilhelminatoren

Binnenland

In de Wilhelminatoren in Valkenburg is in 2022 betonrot vastgesteld, bevestigt een woordvoerster van de gemeente na berichtgeving door RTL Nieuws. Hoewel al wel een vergunning was afgegeven voor herstel van de toren, waren de werkzaamheden nog niet begonnen toen de toren zondagochtend instortte.