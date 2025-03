NSC na vernietigend advies: RvS negeert onze principiële bezwaren

Binnenland

NSC vindt dat de Raad van State in zijn vernietigende advies over pensioenplannen van de partij voorbijgaat aan principiële bezwaren die NSC heeft tegen het nieuwe stelsel. De partij van Pieter Omtzigt wil dat pensioendeelnemers via een referendum kunnen aangeven of zij over willen naar het nieuwe pensioenstelsel, of in het oude willen blijven. Volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet is het plan van Omtzigt, Agnes Joseph (NSC) en Henk Vermeer (BBB) „onvoldoende doordacht” en kan het tot chaos leiden in de pensioenwereld.