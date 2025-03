EU kijkt of zij Radio Free Europe/Radio Liberty kan redden

„Het is triest om te horen dat de VS hun financiering intrekken”, zei Kallas. De Europese Commissie kan echter niet automatisch elk financieringsgat opvullen dat de VS achterlaten, omdat „veel organisaties met hetzelfde verzoek bij ons komen”.

De ministers riepen Kallas op om toch een manier te vinden om het radiostation te helpen. „Dus is het aan ons om te kijken wat we kunnen doen”, zei de EU-buitenlandchef.

Radio Free Europe/Radio Liberty is volgens Kallas een baken voor democratie geweest en daarmee zeer waardevol. „Het was de radio die ons veel informatie verschafte over wat er werkelijk was aan de andere kant van het IJzeren Gordijn.”