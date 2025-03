Minder nieuwe opleidingsplekken voor aankomende tandartsen

Binnenland

De studies voor tandartsen kunnen minder nieuwe studenten opleiden dan was aangekondigd. Het aantal opleidingsplekken wordt uitgebreid van 259 naar 290 per jaar. Dat betekent dat er ruimte komt voor 31 extra studenten per jaar. Eerder was het de bedoeling om 86 nieuwe plekken per studiejaar te vinden, dus naar een totaal van 345.