Dienst gevangenissen doet aangifte van diefstal van 120.000 euro

De PVV-bewindsvrouw schrijft niet of het gaat om diefstal of zwendel, fraude of corruptie en door wie en waar dat dan is gebeurd. De aangifte is gedaan bij de rijksrecherche. Omdat het een lopend strafrechtelijk onderzoek is, kan een woordvoerder van het ministerie niet meer informatie geven.

Coenradie heeft de melding doorgegeven aan de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer (AR). In overleg met deze instanties heeft ze de Kamer ingelicht.