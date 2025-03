Provincie Zuid-Holland opent loket voor circulair ondernemen

Binnenland

De provincie Zuid-Holland heeft een loket geopend waar ondernemers terechtkunnen met vragen over reststromen en hernieuwbare grondstoffen. Dit zogeheten circulaire loket bestond al voor het Rotterdamse bedrijfsleven, maar is nu uitgebreid naar de hele provincie. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn, maar in Zuid-Holland concludeerde het provinciebestuur eerder dit jaar dat het tussendoel voor 2030 „buiten bereik raakt”. Zuid-Holland gebruikt zelfs meer fossiele grondstoffen dan in 2015, staat in een monitor van de provincie.