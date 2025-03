UvA-baas: keihard bezuinigen is dom, doe het niet

Jopie Nooren, de bestuursvoorzitter van de HvA, sloot zich daarbij aan. „Nog meer werk met minder mensen is onacceptabel.” Ze deed daarom een oproep aan onderwijsminister Eppo Bruins: „Kom uit je ivoren toren. Doe waar je voor bent, zorg voor goed onderwijs en onderzoek in Nederland. Verschuil je niet achter regeerprogramma’s.”

Protestleider Rens Bod van de groep WOinActie beschuldigt het kabinet van „wraakbezuinigingen”. Hij voegt eraan toe: „De geschiedenis laat zien dat we keer op keer verkeerd inschatten wat in de toekomst belangrijk is. Laten we de wetenschap beschermen.”

Volgens Bod deden ongeveer 5000 mensen mee aan de demonstratie. Die begon maandagmiddag met een mars vanaf de Roeterseilandcampus van de UvA. Daarin liepen studenten, docenten en bestuurders mee.

Het kabinet wil, met steun van een deel van de oppositie, ruim 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs en onderzoek. Universiteiten en hogescholen houden daarom een estafettestaking. Die begon vorige week in Leiden en Den Haag. Daarna waren er protesten in Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Het protest in Amsterdam maandag is volgens de organisatoren de grootste betoging uit de reeks.

In de komende weken zijn er ook protesten bij universiteiten en hogescholen in Groningen, Enschede, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en Maastricht. Ook bij de Vrije Universiteit in Amsterdam volgt een demonstratie. De estafette wordt waarschijnlijk afgesloten met een landelijk protest.