Wall Street blijft voorzichtig door zorgen over recessie

Trump herhaalde ook dat er vanaf 2 april zogenoemde wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook al invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Ook zullen er extra tarieven komen op buitenlandse auto’s. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagde in een nieuw rapport de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie en waarschuwde voor meer onzekerheid door de Amerikaanse handelstarieven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 41.648 punten. De S&P 500-index won 0,5 procent op 5665 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 17.849 punten. De drie graadmeters veerden vrijdag stevig op, maar lieten over de hele week flinke verliezen zien door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. De Dow leed met 4,4 procent het grootste weekverlies sinds 2023.

Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse winkelverkopen in februari minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Vrijdag bleek al dat Amerikaanse consumenten zich steeds meer zorgen maken over de heffingen van Trump omdat die de inflatie in de VS kunnen aanjagen. Zo zakte het consumentenvertrouwen naar het laagste niveau in meer dan twee jaar.

De aandacht gaat verder uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De centrale bank zal de rente dan naar verwachting onveranderd laten.

Tesla verloor 3 procent. Analisten van de Japanse bank Mizuho verlaagden het koersdoel voor het aandeel en waarschuwden voor lagere verkopen van de elektrische autofabrikant.