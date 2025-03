BYD: opladen elektrische auto kan net zo snel als tanken

Auto’s die dit platform gebruiken, met een maximale laadsnelheid van 1000 kilowatt, kunnen volgens oprichter Wang Chuanfu 400 kilometer rijden na slechts vijf minuten laden. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoelang de bouw van deze faciliteiten duurt of hoeveel de investeringen bedragen.

Op dit moment duurt het in Nederland een half uur om bij een snellader een elektrische auto bijna helemaal op te laden. Als laden ongeveer even lang duurt als een tankbeurt kan dat automobilisten die geen lange pauzes willen nemen overhalen om elektrisch te rijden.

De snelheden van BYD zijn hoger dan de snelle laadpalen van concurrent Tesla, die tot 275 kilometer kunnen laden in een kwartier. Tesla heeft wereldwijd wel een veel groter netwerk van deze zogeheten Supercharge-oplaadpunten.

Het nieuwe laadsysteem kan BYD een extra impuls geven. Het bedrijf, dat alleen hybride en volledig elektrische auto’s maakt, heeft vorige maand meer dan 318.000 personenauto’s verkocht. Dat is een toename van 161 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. BYD is de grootste autoproducent in China, met een marktaandeel van bijna 15 procent.