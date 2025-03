Douwe Egberts en Pickwick keren terug in schappen Albert Heijn

Economie

Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee keren terug in de schappen van Albert Heijn. De supermarktketen was de voorbije periode in gesprek met JDE Peet’s, het bedrijf achter de merken, over de inkoopprijzen. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van het bedrijf meer verkrijgbaar bij de grootste supermarkt van Nederland.