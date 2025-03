Veel landen bereid om vredestroepen Oekraïne te leveren, zegt VK

De troepen kunnen worden ingezet als er een vredesakkoord komt tussen Oekraïne en Rusland. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben al duidelijk gemaakt dat ze troepen kunnen leveren. Volgens de woordvoerder zullen binnen de „coalitie van de bereidwilligen” ook landen op een andere manier ondersteuning bieden.

Rusland is tegen de inzet van vredestroepen. „Het is voor ons absoluut onacceptabel dat legereenheden van andere landen onder welke vlag dan ook in Oekraïne gestationeerd zijn”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken vorige week. „Dit zou betekenen dat deze landen rechtstreeks in een gewapend conflict met ons land verwikkeld raken.”