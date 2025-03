Vooral minder burgemeesterskandidaten door krapte arbeidsmarkt

Dat blijkt uit onderzoek naar de teruggang tussen 2016 en 2023 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gemiddelde aantal sollicitanten voor een post van burgemeester daalde in die periode van 30 naar 18.

„De notie dat het aantal sollicitanten gedaald is, is afhankelijk van het tijdsperspectief. Het aantal sollicitanten is anno 2024 hoger dan begin jaren 2000”, schrijven de onderzoekers in het rapport dat door minister Judith Uitermark naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ze komen met een aantal aanbevelingen. Het tekort is volgens het rapport een reden om nieuwe groepen aan te spreken. Dan gaat het niet alleen om mensen met een migratieachtergrond en vrouwen, maar ook om mensen van buiten gevestigde partijen en zij-instromers met werkervaring op het gebied van veiligheid of gemeentelijke organisaties.