Ds. D.C. de Pater: Ik moest leren om vanuit zwakheid te leven

Ds. De Pater werkte jarenlang in de bouw, voordat hij werd geroepen tot het ambt van predikant. Het was geen gemakkelijke stap om te gaan studeren. „Ik zou teruggaan naar drie dagen werken en dat betekende qua financiën een groot probleem. Ik mocht de situatie overgeven aan de Heere en het was bijzonder om te merken hoe er dingen op hun plek vielen.”

Nieuws in beeld In de derde aflevering van Terug naar het Woord gaat presentatrice Thirza Nieuwenhuis op bezoek bij ds. D.C. de Pater uit Woudenberg. In zijn vrije tijd klust de predikant graag. De predikant vertelt over Gods steun in moeilijke perioden in zijn leven. In de video brengen De Pater en Nieuwenhuis een bezoekje aan de kerk in Woudenberg.

De studietijd was een intensieve periode voor het groter wordende jonge gezin. De Paters vader overleed en de predikant moest door omstandigheden zijn studie een halfjaar stilleggen. „Ik leerde dat ik moet leven vanuit zwakheid. We zijn niet dienstbaar als we uitgaan van onze kracht, maar als we uitgaan van onze krachteloosheid. Dat is een leerproces.”

Ook na de negen jaren durende studieperiode maakte De Pater met zijn gezin roerige tijden door. „Bij de start in mijn eerste gemeente leek het alsof er een vliegwiel aan het draaien was. Er leek geen einde te komen aan de stroom van dingen die passeerden. Na een jaar dacht ik: Is dit het nou? Hoe gaan wij overeind blijven? Ik maakte een omkering in mijn agenda door eerst tijd voor het gezin in te plannen en daaromheen het werk te verdelen.”

Ook het afgelopen jaar was intensief. Mevrouw De Pater kreeg borstkanker en onderging veel behandelingen. Op een gegeven moment moest de predikant vier maanden rust nemen. „De gebeurtenissen hebben diep ingegrepen in ons gezin, maar het is nog duidelijker geworden dat er één ding belangrijk is, namelijk het dagelijks leven met Christus. Hij wandelt met ons mee en wie uit Hem leeft, komt behouden aan.”