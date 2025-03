Week 11 in beeld: overstromingen, droneaanval en mist

Syrische veiligheidstroepen met zware wapens staan op een kunstwerk in d stad Qardaha. Deze week barstte er geweld los in het land. Pro-Assadstrijders vielen het nieuwe regime aan dat vervolgens hard terugsloeg. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er meer dan 1000 mensen gedood in twee dagen tijd. beeld EPA, Ahmad Fallaha